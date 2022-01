Sembrava il matrimonio perfetto. Di quelli inscalfibili, destinati ad anni di felicità e bei ricordi. Finché 2024, data di scadenza dell’accordo, non ci separi. O giù di lì. Invece, dopo appena sei mesi, qualcosa tra Xherdan Shaqiri e l’Olympique Lione pare già essersi clamorosamente incrinato. Tanto da spingere il tecnico dei «Gones», l’olandese Peter Bosz, a non schierare «XS» in sei delle ultime sette partite di campionato. Esclusioni rumorose, che hanno inevitabilmente fomentato discussioni e polemiche. E ora, stando all’Équipe, una prematura separazione tra le parti - già durante l’attuale finestra di mercato invernale - non è da escludere. «Il club, però, non ha perso tempo - ci racconta Razik Brikh, giornalista sportivo del mensile Lyon Capitale, per il quale copre le vicende dell’OL...