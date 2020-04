La FIFA ha deciso di garantire dei finanziamenti alle varie associazioni grazie ai fondi operativi degli anni 2019 e 2020. Si tratta di un primo passo per sostenere la comunità del calcio colpita dalla pandemia da coronavirus. In pratica 150 milioni di dollari saranno distribuiti fra i 211 organismi che governano il calcio. «La pandemia ha causato danni come non era mai avvenuto in passato per l’intera comunità calcistica mondiale. È dovere della FIFA sostenere le associazioni che più hanno necessità per affrontare il futuro», ha detto il presidente Gianni Infantino.