Ci siamo. La Svizzera è pronta a esordire a Euro 2020. Alle 15 la sfida contro il Galles, prima curva del nostro torneo. A Baku splende il sole. Come sempre. L’auspicio è che sui rossocrociati non cali improvvisamente la notte. La voglia di brillare, all’esordio, è comunque tanta. L’aria è carica di tensione. Gli elvetici sono arrivati poco fa allo stadio olimpico, guidati dal commissario tecnico Vladimir Petkovic. «Vlado» ha fatto le sue scelte. Scelte di tipo conservativo. Nell’undici che sfiderà Bale e compagni non ci sono infatti particolari sorprese. I ballottaggi veri e propri, alla fine, erano solo due. E a vincerli sono stati Mbabu e Schär. Il primo giostrerà sulla destra, non lo farà invece Widmer. Mentre il difensore del Newcastle farà parte del terzetto difensivo, con Rodriguez di conseguenza largo a sinistra al posto di Zuber. Davanti spazio invece al terzetto «base», con Shaqiri alle spalle di Embolo e Seferovic. Gavranovic, insomma, parte dalla panchina. L’Italia ieri ha allungato. Ora tocca alla Nazionale tenere il ritmo.