La storia, o buona parte di essa, è stata segnata dalle rivoluzioni. Gerarchie sovvertite. Sovrani destituiti. Riforme e rinnovamenti. Prendete la Romania: per rinascere ha pagato un tributo pesantissimo. E che le ferite del passato non si siano rimarginate del tutto, lo provano purtroppo una certa decadenza urbana e morale. Lungi dalla Svizzera voler infierire. Ma lunedì sera, all’Arena Nationala di Bucarest, un terremoto sportivo rientra a tutti gli effetti nei piani dei rossocrociati. La Francia è il potere forte. Il titolo di campione del mondo in carica, il feudo contro il quale insorgere. La disparità di mezzi a disposizione, il pronostico da sconvolgere. Potrebbe finire male, certo. E cioè con un grande torneo che - di nuovo - si chiude allo stadio degli ottavi di finale. L’ennesima battaglia persa sotto i comandi di Vladimir Petkovic. «Negli ultimi anni abbiamo però dimostrato di poter fronteggiare grandi avversari» afferma il commissario tecnico della Nazionale. Il contatore, invero, è sempre fermo ai due successi di spessore contro il Portogallo (nelle qualificazioni ai Mondiali del 2018) e il Belgio (in Nations League). «Per questo motivo serve avere grande rispetto della Francia» prosegue «Vlado»: «Contro squadre di questo calibro, dare il 100% non è sufficiente. Farlo significherebbe salutare anzitempo Euro 2020. No, in campo dovremo mostrare qualcosa di più. Cercando di superare i nostri limiti».

Credibilità e polemiche

Limiti già emersi nel torneo, in occasione della partitissima con l’Italia. Ma venuti altresì a galla nei precedenti ottavi di finale contro Polonia e Svezia. L’allenatore vuole comunque vedere il bicchiere mezzo pieno. «L’esperienza si consolida anche tramite i momenti delicati o le prestazioni negative. E la sconfitta contro l’Italia rientra a sua volta in questo discorso. Credo però che la reazione e la vittoria con la Turchia parlino per questa Nazionale. Abbiamo infatti capito che talvolta è necessario un passo indietro per farne due avanti. Il prossimo proveremo a compierlo al cospetto della Francia».

Dopo diversi tentativi andati a vuoto e considerato il valore che assumerebbe una vittoria sui favoritissimi transalpini, vien da chiedersi se per la Svizzera targata Petkovic questa sia la partita più importante. «Ai nostri occhi, ma pure a quelli di buona parte del mondo, siamo già una squadra credibile. Non ci resta che dimostrarlo una volta di più sul campo. Il resto sono chiacchiere». Chiacchiere che negli scorsi giorni hanno fatto altresì rima con critiche e polemiche. «Ma in questi sette anni ho imparato a farmi scivolare addosso molte cose» assicura Petkovic: «Non percepisco disattenzione in spogliatoio a seguito di queste piccole e futili discussioni. Mentalmente e fisicamente la squadra è pronta. E, come già domenica a Baku contro la Turchia, la migliore risposta la potremo fornire sul terreno da gioco. In novanta o più minuti».

Deschamps non si fida

La Francia, va da sé, cercherà di non farsi sorprendere. Di non prestare il fianco ai moti elvetici. Didier Deschamps, qualche grattacapo ce l’ha. Con Digne infortunato ed Hernandez in forte dubbio, la formazione rischia di essere scombussolata in partenza. Addio, dunque, al classico 4-2-3-1 e spazio al 3-4-3 con l’inserimento di Lenglet dietro e lo spostamento di Rabiot a sinistra. Sulla questione il ct non si sbilancia: «Come sempre schiererò la formazione più adatta per far male all’avversario». Un avversario, la Svizzera, che i francesi potrebbe guardare con superiorità. Deschamps smentisce: «Ho e abbiamo molto rispetto per la selezione rossocrociata e per il lavoro portato avanti dal collega Vladimir Petkovic. Parliamo di una squadra molto organizzata, capace di rendersi pericolosa in ogni momento grazie al terzetto composto da Embolo-Shaqiri-Seferovic. Il fatto che la Svizzera abbia incontrato delle difficoltà contro l’Italia, non deve inoltre indurre a immaginare un match facile. Sarebbe profondamente sbagliato. Entrambi scendiamo in campo con l’obiettivo di passare il turno. E l’ottavo di finale tra Azzurri e Austria, ha chiarito molto bene quali potranno essere le difficoltà sul nostro cammino».

