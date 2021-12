Doveva essere l’anno delle ticinesi, in Promotion League. Di Bellinzona e Chiasso, e il ritorno di un derby atteso ormai da diverse stagioni. Possibilmente d’alta, anzi altissima classifica, con - idealmente - un entusiasmante testa a testa verso la promozione. E invece, almeno per ora, nisba. Le luci della ribalta, infatti, fin qui se le è prese tutte il Breitenrain. Già, il club dell’omonimo quartiere bernese. L’invitato a sorpresa. L’imbucato che ruba la scena durante la festa. La squadra guidata per il quarto anno di fila da Martin Lengen ha per ora sbaragliato la concorrenza, scavando un margine importante già dopo i primi 18 turni, durante i quali non ha mai perso. E così Bellinzona e Chiasso, almeno per il momento, devono accontentarsi di inseguire a debita distanza.

Il bicchiere è mezzo...