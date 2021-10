Nuova (e per certi versi incredibile) avventura in panchina per Francesco Moriero. Già calciatore di Lecce, Cagliari, Roma, Inter e Napoli, nonché della nazionale italiana, allenatore del Lugano durante la stagione 2011-12, Moriero sarà il nuovo commissario tecnico delle Maldive. Ne ha dato notizia il portale alfredopedulla.com. L’italiano sbarcherà domani a Male, la capitale, e comincerà la sua nuova vita fra gli atolli.