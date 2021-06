Francia-Germania, in programma domani sera a Monaco di Baviera (ore 21.00), ha il sapore dei grandi derby. Ancora di più per chi è nato in Alsazia all’inizio degli anni ’40, in una terra contesa tra i due Paesi. È il caso di Gilbert Gress, 80 anni il prossimo 17 dicembre. L’ex tecnico di Neuchâtel Xamax e Nazionale svizzera ci racconta questa grande rivalità calcistica, tra aneddoti personali e sfide entrate nella leggenda.

Gilbert Gress risponde sul cellulare francese, chiedendoci di richiamarlo sul fisso di Neuchâtel. Due squilli più tardi ha inizio un lungo viaggio nei ricordi. «Per me Francia-Germania è davvero una partita speciale», ci dice. «Al di là delle questioni storiche, per gli alsaziani il campionato tedesco è sempre stato un importante punto di riferimento, siamo tutti cresciuti...