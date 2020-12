Un arbitro. Donna. In una competizione maschile. Era già successo, d’accordo. Mai, però, a livello di Champions. Il massimo dei massimi. Stéphanie Frappart ha infranto l’ultimo tabù. Dimostrando che sì, fischiare e dirigere non è una questione di sesso. Ma di competenze. Ovvero, chi è bravo merita i palcoscenici migliori. Come Juventus-Dinamo Kiev. Ecco, Stéphanie è brava. Non lo diciamo noi, ma l’osservatore UEFA Francesco Bianchi. «Il suo esordio è andato bene» spiega l’ex fischietto ticinese, chiamato appunto a valutare la collega. «La partita è stata interessante per sessanta minuti. A contare, ad ogni modo, è l’approccio. Il suo è stato brillantissimo, con un cartellino giallo in entrata a Bentancur. Onestamente, non so quanti arbitri avrebbero sanzionato con l’ammonizione un intervento...