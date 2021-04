Durante un’interruzione della partita di Super League tra Basilea e Vaduz avvenuta il lunedì di Pasqua, è stata udita una frase razzista nel corso della trasmissione televisiva. La dichiarazione, rivolta all’attaccante dell’FCB Aldo Kalulu, è stata registrata a bordo campo mediante un microfono esterno. In seguito a indagini interne, è emerso che ad avere pronunciato il commento razzista è stata una terza parte coinvolta nella produzione in diretta. La persona lavora per una società esterna su incarico della SSR.