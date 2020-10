Remo, cosa sta succedendo in Serie A?

«Beh, rinviare Torino-Genoa mi è sembrata una decisione logica. E anche giusta, considerati i 17 giocatori positivi al coronavirus tra i grifoni. Difficile invece giudicare il caso di Juventus-Napoli. Anche perché non è ancora chiaro chi, fra gli attori interessati, ha commesso degli errori e quali nell’interpretare regole e protocolli. Detto ciò, se per motivi sanitari non si ritiene sicuro far viaggiare una squadra, beh, penso che sia giusto accettarlo».

In Italia, colpita duramente in primavera, la sensibilità sul coronavirus resta elevatissima. Dopo il caos delle ultime ore non teme che il prosieguo del campionato sia già traballante?

«Non sono preoccupato. Sicuramente la pausa per le nazionali cade nel momento giusto: permetterà alle squadre più colpite...