Il test di domenica contro gli Stati Uniti lo ha certificato, una volta di più. Per la Nazionale, questa Nazionale, Remo Freuler è un giocatore imprescindibile. Il paradosso? A 29 anni, il centrocampista e leader dell’Atalanta si appresta a vivere il primo grande torneo da protagonista. Lo abbiamo intervistato.

Nel 2018, ai Mondiali disputati in Russia, non le vennero concessi minuti. Quattro panchine su quattro match. All’imminente Europeo, invece, figurerà fra i trascinatori della Svizzera. Rispetto a diversi compagni, avrà uno stimolo in più?

«Sicuramente. Anche perché, non lo nego, l’esperienza di tre anni fa - senza mai scendere in campo - è stata difficile da digerire. Da lì in avanti ho lavorato tanto per cambiare il mio ruolo in Nazionale. E, credo di poterlo affermare, ci sono riuscito....