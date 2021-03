Un passo indietro. Che non ci voleva. Anche perché i risultati di Vaduz, Lucerna e Sion non hanno aiutato. Anzi. A Cornaredo il Lugano si è dovuto inchinare allo Zurigo. Alla squadra di Rizzo è bastata una rete, una punizione di Schönbächler dopo venti minuti. Nella circostanza a commettere un errore imperdonabile è però stato Noam Baumann. Un mancato intervento che ha fatto riaffiorare i fantasmi in casa bianconera, con la squadra incapace di reagire per buona parte dell’incontro. E così il penultimo posto è tornato a sole 5 lunghezze.

Ci si aspettava un avvio di gara gagliardo, sulla scia del successo inebriante di Sion. E invece i bianconeri hanno iniziato con il freno a mano tirato. Subendo, così, la buona volontà degli zurighesi. Sì, la squadra di Rizzo ha mostrato maggiore convinzione, con Kramer e Schönbächler a più riprese capaci di mandare in crisi la retroguardia ticinese. Il patatrac, in casa Lugano, non è però stato causato da una manovra corale o un’azione insistita dell’avversario. A costare caro ai bianconeri è stata una punizione da posizione molto defilata, di fatto regalata allo Zurigo a seguito di un’impostazione da dietro superficiale. L’errore fatale, però, l’ha commesso Noam Baumann, sorpreso dal destro a uscire di Schönbächler. Maldestro, davvero, il tuffo del portiere e Zurigo in vantaggio. Meritatamente, aggiungiamo noi. La rete ospite ha quantomeno scosso Sabbatini e compagni, andati vicini al pareggio in un paio di circostanze prima della pausa. In particolare al 25’, quando le conclusioni a botta sicura di Bottani prima e Lavanchy poi sono state murate dalla difesa zurighese. Al 34’, invece, Sabbatini ha vinto un rimpallo sui 30 metri e si è trovato a sorpresa da solo davanti a Brecher. Entrato in area dalla sinistra, il capitano del Lugano ha tuttavia calciato sull’esterno della rete. A un amen dal 45’ è quindi stato Gerndt, con una punizione perfida, a spaventare il portiere zurighese.

Jacobacci, a inizio ripresa, ha provato a cambiare qualcosa. Fuori il compassato Covilo e dentro Lovric. Il nazionale sloveno ha conferito al Lugano quel pizzico di brio mancato nel primo tempo. È stato lui, a cavallo del 55’, a innescare due buone occasioni per i bianconeri: né Bottani (colpo di testa fuori da centro area), né Custodio (tiro bloccato) sono riusciti a fare male allo Zurigo. Per i dieci minuti successivi la gara si è trascinata. Senza guizzi ed emozioni. «Jaco» ha così gettato nella mischia Abubakar per Gerndt. E proprio l’attaccante ex Kriens, a quindici dalla fine, si è visto recapitare da Facchinetti un pallone invitante, appena dentro i 16 metri. Imperdonabile, però, l’esitazione del neoentrato. Per attendere un nuovo sussulto bianconero si è dovuto attendere l’86’, quando una bella manovra è finita sui piedi del giocatore forse sbagliato. Rimasto in attacco dopo un calcio d’angolo, Mijat Maric ha infatti sparato alle stella da due passi. Incredibile. Lo Zurigo, sin lì solo palla lunga e difesa, si è rifatto vivo allo scadere, con Kramer incapace di infilare a porta sguarnita su suggerimento di Gnonto. Il risultato, comunque, non viene più ritoccato.

IL TABELLINO

Lugano 0

Zurigo 1

0-1

Reti: 19’ Schönbächler.

Arbitro: Jaccottet.

Lugano: Baumann; Kecskés, Maric, Daprelà (90’ Ziegler), Lavanchy, Covilo (46’ Lovric), Custodio (90’ Macek), Sabbatini (85’ Ardaiz), Facchinetti; Bottani, Gerndt (64’ Abubakar)

Zurigo: Brecher; Omeragic, Nathan, Kryeziu, Aliti; Khelifi (92’ Walner), Doumbia, Seiler (70’ Dzemaili); Ceesay (70’ Gnonto), Schönbächler (76’ Schättin), Kramer.

Ammoniti: 49’ Daprelà, 88’ Custodio.

Note: Lugano senza Guerrero (infortunato), Lungoyi e Guidotti (non convocati). Zurigo senza Marchesano (squalificato), Reichmuth, Sobiech, Tosin e Winter (infortunati).

