Fulvio Sulmoni e il coraggio di togliere la maschera

Fulvio ci accoglie nel cuore di Canobbio, in una sala del Municipio. Sorride, ringrazia con educazione i presenti. Quindi, chiede loro di ascoltare una canzone. Alla mia età, di Tiziano Ferro. «La ascoltavo anche quando giocavo» racconta. «Mi rappresenta al 100% e, credo, rappresenta benissimo la vita di un calciatore. Fatta di tante maschere, indossate per nascondere la sofferenza. Perché soffrire, in questo mondo, è ancora visto come un segno di debolezza. Ma non è così»....