È stato uno dei giocatori più amati di sempre a Cornaredo. Anche lui brasiliano. E, guarda caso, alla fine degli anni Novanta allenato proprio da Abel Braga al Vasco da Gama. «Le nostre strade si sono incrociate per un paio di mesi» ci racconta Mauro Galvao, indimenticato difensore bianconero. Lo abbiamo contattato in Brasile per avere qualche dritta sul nuovo allenatore del Lugano. «Un bravo allenatore» sostiene Galvao: «L’operazione, non lo nego, mi ha un po’ sorpreso. Parliamo di un profilo che normalmente viaggia su uno stipendio ben lontano dalla realtà bianconera. Ma forse i nuovi investitori hanno davvero tanti soldi a disposizione». Mauro si dice quindi curioso: «Seguirò con molta attenzione le gesta di Braga. Spero che possa fare il bene della società e della città, la mia seconda casa».

Okay, ma che tipo è l’ex Internacional di Porto Alegre? «Una brava persona, anche se molto esigente. È un tecnico vincente, che ha portato in panchina la stessa grinta che aveva in campo da difensore. Mi ricordo anche la sua serietà e la sua schiettezza: se c’era qualcosa da dire non ci pensava due volte». Galvao si sofferma poi sulla filosofia sportiva di Braga: «Ama le transizioni veloci, chiudendo prima gli spazi agli avversari e ripartendo poi. In questo senso fa spesso e volentieri affidamento ad attaccanti rapidi. Lo spettacolo non è il suo primo obiettivo. No, la priorità è fare risultato e la fama se l’è costruita così. Come tipo di gioco, e con i dovuti distinguo, mi viene in mente in Liverpool».