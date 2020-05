«Ho avuto la COVID-19»: Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, lo ha rivelato in un’intervista sulla Gazzetta dello sport. Tutto è successo a ridosso della partita di Champions League del 10 marzo a Valencia. «Le due notti successive a Zingonia ho dormito poco. Non avevo la febbre, ma mi sentivo a pezzi come se l’avessi avuta a 40 - racconta Gasperini - Ogni due minuti passava un’ambulanza. Lì vicino c’è un ospedale. Sembrava di essere in guerra. Di notte pensavo: se vado lì dentro, cosa mi succede? Non posso andarmene ora, ho tante cosa da fare... Lo dicevo scherzando, per esorcizzare. Ma lo pensavo davvero. Sono rimasto tre settimane a Zingonia. Poi a Torino ho sempre rispettato il distanziamento da moglie e figli. Senza febbre non ho mai fatto il tampone. Dieci giorni fa i test sierologici hanno confermato che ho avuto la COVID-19. Ho gli anticorpi, che non vuol dire che ora sono immune».