Anche a questo giro la Svizzera resta a mani vuote. Come in Ucraina e, in parte, contro la Germania un mesetto fa. Vladimir Petkovic analizza la sconfitta contro i croati: «È un’amichevole ma conta soprattutto in ottica sorteggi per i Mondiali 2022. Detto ciò l’esperimento è andato abbastanza bene. Anche se nel secondo tempo abbiamo faticato, a fronte anche dei cambi importanti dell’avversario. C’è comunque ottimismo, giocare contro la Croazia ha rappresentato una grande opportunità per i neofiti. Sono dei primi passi, esperienze di rilievo, che potranno aiutarci in futuro. La Spagna? Sarà una partita difficile, speriamo di avere Shaqiri con noi».

Più che le dichiarazioni del ct, a fine gara fanno però discutere le dichiarazioni di Mario Gavranovic, autore del provvisorio 1-0: «Preferisco non giocare contro il paese delle mie origini. Sono comunque felice per aver portato anche la fascia da capitano in questa partita speciale. E mi sembra normale esultare dopo il gol, anche se non mi sembra di averlo fatto esageratamente». Parole delicatissime. Meglio parlare del match: «Siamo partiti bene, ma poi abbiamo commesso troppi errori. Non era comunque semplice adattarsi, viste le diverse novità in formazione».

Ucraina senza portieri

Intanto dopo i «casi» Shaqiri e Akanji sono diverse le selezioni azzoppate dal coronavirus. Spicca l’Ucraina, avversaria della Svizzera in Nations. Per l’amichevole persa con la Francia, il ct Schevchenko ha dovuto rinunciare a tre portieri - Pyatov, Lunin e Pankiv - tutti positivi alla COVID-19. In panchina si è così dovuto accomodare nientemeno che Oleksandr Shovkovskiy, 45.enne allenatore dei portieri degli ucraini.

