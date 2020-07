È vero: il Vaduz, secondo, potrebbe ancora raggiungere il Losanna. Ma la differenza reti, prima discriminante in caso di arrivo a pari punti, è talmente favorevole ai vodesi da rendere la promozione – di fatto – acquisita. Sì, a due anni dalla retrocessione la squadra romanda torna in Super League. Merito, va da sé, di quanto fatto prima e durante la pandemia ma, nello specifico, a certificare il primato dei losannesi è stato, questa sera, il Grasshopper ora scivolato al terzo posto e addirittura a rischio in ottica spareggio: la sconfitta delle cavallette a Wil (un rocambolesco 3-2) mette al riparo il Losanna anche dagli zurighese. Ovvero, nessuno in queste ultime due giornate di Super potrà più superare la squadra di Contini. Sì, sarà Super League.