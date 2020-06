Duro colpo per Gelson Fernandes. A un mese scarso dal suo ritiro, annunciato a metà maggio, il centrocampista vallesano dell’Eintracht Francoforte si trova a fare i conti con un ultimo infortunio. Subentrato sabato nelle fasi conclusive del match giocato e vinto a Wolfsburg (2-1), l’ex nazionale rossocrociato si è fatto male al polpaccio e dovrà stare lontano dai campi per circa quattro settimane. Un bel guaio, visto che la stagione in Bundesliga si concluderà il 27 giugno. Gelson ha dunque già giocato l’ultima partita della sua carriera?