Dopo i casi di coronavirus di Mattia Perin e Lasse Schöne, il Genoa annuncia la positività di altre 12 persone, tra team e membri dello staff. In un comunicato del club rossoblù si legge: «Dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi alla COVID-19 è salito a quattordici tesserati, tra componenti del team e dello staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione». Secondo la «Gazzetta dello Sport», il Napoli, avversario ieri dei liguri, ha subito effettuato tamponi a tappeto.