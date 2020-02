Una partita da spettatore, o quasi. Fino ai minuti di recupero, quando è chiamato ad un’uscita salvatutto su Mambimbi. I portieri con carattere, di solito, si vedono in momenti del genere.

Non sempre sicuro, spesso perde l’uomo di riferimento e sceglie soluzioni strane. Riesce, nonostante tutto, a limitare i danni.

Il vecchio Fulvio mette in campo la sua grinta e il suo mestiere, sbarrando la porta agli attaccanti gialloneri. Va in difficoltà soltanto nei minuti di recupero.

Come Sulmoni, ferma l’avversario con le buone e, entro i limiti del regolamento, le cattive. Partita magistrale.

La generosità non si discute. Gli manca, ma oramai lo sappiamo, un pizzico di qualità quando arriva al cross.

Un gigante. Di testa non perde un contrasto, idem con i piedi. Nonostante le caratteristiche da interditore, riesce a sbrigarsela bene quando è chiamato ad impostare.

Un gol-capolavoro, tantissima corsa e parecchio lavoro sporco per la squadra. Schierato come esterno è un altro giocatore, in senso positivo s’intende.