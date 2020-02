L’avventura di Paolo Tramezzani sulla panchina del Livorno è già al capolinea. L’ex allenatore del Lugano è stato sollevato dall’incarico assunto appena a inizio dicembre. Il «Trame» paga l’ultima posto in serie B occupato dagli amaranto, a -10 dalla zona playout. Sotto la guida di Tramezzani il Livorno non ha mai vinto, perdendo in cinque occasioni e centrando due pareggi. La società del presidente Spinelli ha richiamato in panchina Roberto Breda, mister dei livornesi nello scorso campionato e nelle prime gare di questa stagione.