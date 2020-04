Gianluca Vialli ha annunciato una svolta nella battaglia al cancro al pancreas che lo ha colpito quasi due anni fa, dopo 17 mesi di chemioterapia. L’ex calciatore italiano ha affrontato la «lotta più dura della sua vita» a 55 anni. «È stato molto difficile, anche per uno tosto come me, sia fisicamente che mentalmente. Ma gli ultimi test non hanno mostrato segni di malattia. Lo dico sottovoce, ma sono felice. Riacquistare la salute significa vedersi di nuovo bene allo specchio, guardare i peli che ricrescono, non doversi più disegnare le sopracciglia con la matita. In questo momento, può sembrare strano, ma mi sento quasi fortunato rispetto a tanta gente», ha spiegato Gianluca Vialli a «La Repubblica». L’ex attaccante di Sampdoria e Juventus ha poi parlato dei malati di Covid-19: «Il mio pensiero va chi è ricoverato in ospedale, costretto a morire da solo, lontano dai propri cari per non infettarli, senza neanche la celebrazione del funerale. È orribile».