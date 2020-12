Un girone di ferro. È quello che attende la Nazionale Under 21 agli Europei del prossimo marzo. La selezione di Mauro Lustrinelli - inserita in quarta fascia ai sorteggi di Nyon - ha infatti pescato Inghilterra, Portogallo e Croazia. Il torneo si svolgerà in Ungheria e Slovenia e si articolerà in due momenti distinti: la fase a gironi dal 24 al 31 marzo e le gare a eliminazione diretta dal 31 maggio al 6 giugno.