Per la prima volta dalla stagione 2004-2005, né Lionel Messi né Cristiano Ronaldo prenderanno parte ai quarti di finale di Champions League. Parlare della fine di un’era non equivale a bestemmiare. Anzi, chiarisce molto bene il momento storico della competizione. Sì, qualcosa sta cambiando. E non solo in campo. I vertici dell’UEFA, invero messi sotto pressione dalle maggiori società europee, hanno intuito alcuni anni fa l’inadeguatezza del prodotto. Non più al passo con le esigenze di club, televisioni e tifosi. Nasce da qui il processo di rivoluzione che - nel giro di poche settimane - sfocerà in un formato nuovo di zecca. Dal 2024 l’attuale fase a gironi lascerà infatti spazio a un girone unico, più avvenente e soprattutto foriero di un numero maggiore di partite (vedi il pezzo a lato). Tutto...