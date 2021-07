La ripresa, appassionante, è di fatto prevalentemente di marca italiana. Gli uomini di Roberto Mancini occupano gli spazi in maniera esemplare e lasciano poco spazio alla manovra dei Diavoli rossi, i quali si rendono comunque pericolosi in alcuni frangenti. Courtois salva capra e cavoli evitando la capitolazione dei suoi sui tiri ravvicinati di Barella e Insigne e uno del poco appariscente Immobile. Dall’altra parte si distingue anche Donnarumma e al 61’ Spinazzola ci mette una pezza, salvando una palla sulla linea di porta calciata da Lukaku, che senza il suo intervento sarebbe finita in rete per il pareggio. Con l’entrata in scena di Nacer Chadli al 69’ la partita sembra cambiare volto, ma 5’ più tardi il centrocampista di origine marocchina è costretto ad uscire, al suo posto entrerà Dennis Praet. Il Belgio spinge, ma lo fa anche l’Italia. Il ct degli Azzurri opera alcune sostituzioni: attorno all’80’ entrano Cristante, Belotti e Berardi per Verratti, Immobile e Insigne. Poi, anche Spinazzola è costretto ad abdicare a causa di un infortunio che appare più grave del previsto. Il Belgio sale in cattedra, in modo particolare con Jeremy Doku che si rende pericoloso davanti a Donnarumma in più occasioni.