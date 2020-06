Nel vocabolario calcistico post-coronavirus alcune espressioni rischiano di non trovare più posto. Qualche esempio? «Tra le mura amiche», «fortino», «favori del campo». O ancora «padroni di casa». Già, con l’obbligo di esibirsi a porte chiuse il vantaggio e la spinta normalmente garantiti dal proprio stadio tendono a essere neutralizzati. Con tanti saluti all’1 sulla schedina. A certificarlo sono i dati emersi dopo la ripartenza della Bundesliga. Sui primi 37 incontri andati in scena senza tifosi, solo in 8 occasioni a imporsi è stata la squadra ospitante. Non ha fatto eccezione l’ultimo turno, giocato nel weekend: nove sfide e solo due successi casalinghi. Di più: se negli ultimi due campionati completi in Germania il 45% dei match aveva premiato i club locali, dal 16 maggio si è passati...