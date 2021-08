Lo Young Boys, dunque, ce l’ha fatta. Dopo aver fallito gli ultimi due tentativi con Seoane in panchina, questo autunno la squadra giallonera – ora allenata da David Wagner – tornerà a prendere parte alla fase a gironi di Champions League. Una qualificazione giunta dopo ben tre turni preliminari, che ha però polarizzato la piazza elvetica. In parte soddisfatta, in parte animata da una certa vena polemica. La cavalcata dei bernesi non fa insomma l’unanimità. A causa ad esempio del discusso rinvio del match contro il Lugano, ma anche dell’inevitabile aumento della disparità finanziaria con il resto dei club di Super League, dopo l’accesso alla fase a gironi della Champions League. E così gli effetti positivi di quanto fin qui raccolto dal club della capitale svizzera – nonché da Basilea e Servette...