La nazionale inglese ha perso domenica sera la finale del campionato europeo contro l’Italia, ma la reazione è stata tutt’altro che «british», con molti giocatori che hanno rifiutato la medaglia al momento della cerimonia. Ma ancora peggio quello che è successo fuori dal rettangolo da gioco, tra gli scontri fuori dallo stadio Wembley e gli insulti razzisti rivolti ai giocatori che hanno fallito i rigori. Il giornalista Antonio Caprarica, per anni inviato RAI in Inghilterra, ha analizzato con il Corriere del Ticino quanto successo a Londra, spiegando anche l’importanza della manifestazione calcistica non solo per il mondo sportivo, ma anche per tutta la società.