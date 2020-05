Quindi, i tifosi entrano nel merito: «Con questo comunicato stampa, i gruppi firmatari, fedeli fra i fedeli, affermano la loro volontà di non veder riprendere il campionato prima che possa essere disputato in condizioni normali. Questo calcio a tutti i costi, desideroso di intraprendere una scommessa incerta, ignorando la situazione attuale nel mondo, fingendo di dare l’esempio in ambito di misure sanitarie, ignorando gli appelli di alcuni dirigenti di club sfavorevoli ad una ripresa, cedendo alle pressioni dell’UEFA che teme solo per i redditi generati dalle sue competizioni, pronto a correre rischi per gli altri per un’attività tutt’altro che essenziale, essendo dotato di regole antisportive e contro natura, non esitando a fare a meno della passione dei tifosi per il beneficio di un calcio nudo e privato di emozioni, desideroso di incoraggiare l’emergere di lucrose trasmissioni televisive, non rappresenta la nostra visione di calcio e dei valori che dovrebbe trasmettere».