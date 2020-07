Gökhan Inler non beve alcolici. Né bibite zuccherine e piene di gas. Non è soltanto questione di essere un buon musulmano. È proprio il suo stile di vita. Avrà festeggiato con un caffè, allora. Alla turca, ovviamente. L’ex capitano della nazionale rossocrociata ha vinto ancora. Da comprimario, d’accordo. Ma ha vinto. Di più, è lo svizzero che vanta il maggior numero di titoli nazionali all’estero. Tre, come le perle messe in fila fra Leicester, Besiktas e Istanbul Basaksehir. Hai detto poco. Certo, il leone non ha più il ruggito dei tempi migliori. Dal suo addio al Napoli, anno di grazia 2015, ha messo assieme poco più di cento presenze fra campionati e coppe varie. In cinque stagioni. Sembrerebbe un lento ma inesorabile declino.

Eppure, chissà come, «Gökhi» è sempre al centro della festa. Lo...