Il cammino del Lugano in Coppa Svizzera è iniziato secondo le previsioni. Opposti al La Chaux-de-Fonds (Prima Lega) nei trentaduesimi di finale, i bianconeri non sono incappati in alcuno sgambetto, surclassando i padroni di casa per 7-1. Una goleada vera e propria, che ha visto come principale protagonista Mattia Bottani. Il ticinese, schierato da Braga assieme a tanti altri titolari in una formazione con pochissimi ritocchi, ha infatti firmato una tripletta. Tre reti siglate tutte nel primo tempo, quando al 12’, al 21’ e al 41’ ha punito i Montagnards. Alle tre perle del numero 10 bianconero si è poi aggiunta, nella prima metà di confronto, anche un’incornata di Covilo, finita in fondo al sacco al 27’. La prima frazione non ha però regalato soltanto sorrisi ai bianconeri, poiché al 32’ Reto Ziegler ha dovuto lasciare anzitempo il campo a causa di un infortunio.