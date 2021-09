Granit Xhaka e i risvolti di un contagio

Proviamo a restare allo sport. E, quindi, ai risvolti pratici della positività di Granit Xhaka. Il capitano della Nazionale, unico non vaccinato della delegazione, è stato irretito dal coronavirus. È inciampato. Sì, ancora. Lasciando soli i suoi compagni. Sì, ancora. Dopo essere stato squalificato per i quarti di finale di Euro 2020 - persi ai rigori con la Spagna -, il centrocampista dell’Arsenal non guiderà i rossocrociati contro Italia e Irlanda del Nord. Crocevia già decisivo - se l’ambizione è l’accesso diretto - delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Sorpreso dalla COVID-19 a poche ore dall’amichevole con la Grecia (e risultato positivo anche all’odierno e secondo test PCR), Xhaka dovrà altresì rimandare i festeggiamenti per un traguardo prestigioso: le 100 partite con la maglia elvetica. La sentitissima rivincita contro gli Azzurri, domenica al St. Jakob, avrebbe rappresentato il palcoscenico perfetto. E invece a Basilea Murat Yakin dovrà aggrapparsi a diverse comparse, chiedendo loro di sostituire primattori che sembrano insostituibili.

«Problemi? No, soluzioni»

I risvolti pratici della positività di Granit Xhaka, dunque. «Non vedo alcun problema, solo soluzioni» ha assicurato il commissario tecnico. Per poi tendere una mano al suo leader: «In quanto capitano, deve essere un esempio. E Granit lo è, come è pure un essere umano, le cui decisioni personali vanno rispettate». Okay. Di colpo, però, il centrocampo svizzero si ritrova orfano del suo faro e del compagno più fidato: Remo Freuler, squalificato per il match con la selezione di Mancini. Ahia. Schierati dal primo minuto nel test con gli ellenici, Djibril Sow e soprattutto Denis Zakaria non hanno esattamente convinto. Comprensibile, per certi versi, ma anche preoccupante considerata la posta in palio. Entrambi i giocatori non fanno della costruzione e della regia i propri atout. Vien dunque da chiedersi se sia saggio rinunciare alle caratteristiche di Fabian Schär. Al netto delle immancabili sbavature, unico rossocrociato a sapere impostare e variare da dietro.

Il fattore Schär

La titolarizzazione o meno del difensore del Newcastle pone sotto i riflettori la composizione della retroguardia. A tre, come deciso un po’ a sorpresa e un po’ per questioni contingenti, contro la Grecia? O a quattro? Alla luce di quanto detto poc’anzi, la cerniera formata da Elvedi-Schär-Akanji potrebbe essere quasi obbligata. O forse no? Se c’è una cosa che ha insegnato l’ultima partita con l’Italia - l’inequivocabile 3-0 subito nella fase a gironi di Euro 2020 - è che opporre solo due uomini alla mediana a tre di Mancini costituisce un mezzo suicidio. Esatto, siamo di nuovo ai risvolti pratici della positività di Granit Xhaka. Perché lì, nel cuore del campo, le alternative scarseggiano. A meno che Yakin decida di affiancare a Sow e Zakaria uno tra Aebischer e Fassnacht.

Seferovic, Zuber e poi?

3-5-1-1, 3-4-2-1, 4-3-3, 4-4-2. «I moduli? Preferisco ragionare in termini di flessibilità della squadra» aveva voluto chiarire negli scorsi giorni l’allenatore renano. Ma a dipendenza degli uomini schierati in retrovia, il potenziale offensivo della Svizzera acquisterà o perderà importanza. Non ci saranno Shaqiri, Embolo e Gavranovic. Val la pena ricordarlo, dal momento che negli ultimi anni raramente la Svizzera si è potuta permettere di giostrare senza uno tra il capitano Xhaka e il vice «XS». Malgrado lo stato di forma discreto, Haris Seferovic rimane a maggior ragione imprescindibile. E, come dimostrato alla grande mercoledì sera al St. Jakob, pure «re Mida» Zuber. Difficile, insomma, che contro gli Azzurri possano trovare spazio sia Ruben Vargas sia Renato Steffen. Il primo ha subito risposto presente, firmando la seconda rete con la Grecia e regalando così la prima vittoria in Nazionale a Murat Yakin. Steffen, non schierato, è a sua volta in forma. La sua prolungata assenza dalla Nazionale rischia tuttavia di sfavorirlo almeno in partenza.

Svizzera e COVID-19: in diversi sorpresi prima di Granit

Uno sgradito compagno

In prossimità di Euro 2020, diversi rossocrociati avevano approfittato di uno speciale programma di vaccinazione promosso da Swiss Olympic. Prima di questa opportunità, e dunque del contagio del capitano Granit Xhaka, in diversi erano però già stati sorpresi dal coronavirus. Da Shaqiri a Seferovic, passando per Mbabu, Akanji, Cömert, Steffen, Garcia. Poco dopo l’Europeo, era invece toccato a Zakaria.

Il «caso» Arsenal

Granit Xhaka non è il solo giocatore dell’Arsenal rimasto vittima della COVID-19. Anzi, è l’ultimo di una lunga serie. Da inizio stagione, infatti, sono ben dieci - compreso il capitano rossocrociati - i calciatori dei Gunners che hanno contratto la malattia. Tra loro anche alcuni big come Aubameyang, Lacazette o White.

Arriva Frei, saluta Cömert

In sostituzione di Xhaka, Murat Yakin ha deciso di convocare il centrocampista del Basilea Fabian Frei. Un altro renano, Eray Cömert, deve inoltre lasciare il gruppo. Il difensore ha subito una commozione cerebrale durante il test con la Grecia.

