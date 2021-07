Mancherà. Tantissimo. E in caso contrario? Saremo felici di esserci sbagliati. Come le centinaia di tifosi elvetici che, lunedì, hanno puntato per scaramanzia sulla Francia. Nell’euforia generale e alla luce di una prestazione monumentale, la questione è stata relegata tra le varie ed eventuali. Lungo gli ottavi di finale più matti di sempre, Granit Xhaka un’ingenuità l’ha però commessa. Decidendo di andare a muso duro contro l’arbitro Rapallini, in un frangente di frustrazione, con la Svizzera sotto per 3-1. Logico il giallo e, di riflesso, la squalifica per il match dei match. Atteso da 67 anni. Il capitano della Nazionale, comunque, ha provato a fare buon viso a cattivo gioco. «Anche senza il mio contributo, sono certo che la squadra saprà ripetersi con la Spagna. Per quanto mi concerne,...