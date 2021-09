Altra tegola in casa rossocrociata. Il capitano della Nazionale Granit Xhaka è risultato positivo al coronavirus. Il centrocampista ha avvertito i primi sintomi questa mattina, e dopo un primo test negativo è stato bloccato da un tampone PCR a poche ore dall’amichevole con la Grecia. Il giocatore dell’Arsenal è subito stato posto in isolamento, durante la giornata non ha avuto contatti con il resto della squadra e domani si sottoporrà a un nuovo esame. Probabilissima, a questo punto, la sua assenza contro l’Italia e l’Irlanda del Nord. Xhaka è l’unico giocatore non vaccinato, mentre buona parte della squadra ha ricevuto il preparato o è guarita dalla COVID-19. Il medico cantonale di Basilea Città non ha dunque previsto ulteriori misure per il resto del gruppo. Solo un membro dello staff è stato posto in quarantena.