Il Grasshopper e Giotto Morandi proseguiranno il loro cammino assieme. Il talento ticinese, 20 anni, ha infatti rinnovato il contratto con le cavallette fino al 2023. Arrivato a Zurigo nel 2016 dal Team Ticino, Giotto vanta anche un’esperienza in prestito allo Sciaffusa mentre il suo esordio assoluto in prima squadra risale ad un anno fa (contro il Basilea). Questa stagione, Morandi ha disputato 19 partite condite da due reti e altrettanti assist. «Siamo contenti del rinnovo di Giotto» ha spiegato il direttore sportivo del Grasshopper Fredy Bickel. «Si tratta di un altro giovane talento cresciuto nelle giovanili e sbarcato in prima squadra».