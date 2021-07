«Grazie Vlado, è stato meraviglioso»

Ora è ufficiale. Vladimir Petkovic sarà il nuovo allenatore del Bordeaux. Lo ha confermato, in serata, l’Associazione svizzera di football (ASF) attraverso un comunicato. L’oramai ex tecnico rossocrociato, si legge nella nota, ha chiesto all’ASF «di rescindere il proprio contratto per intraprendere una nuova sfida nel calcio di club francese». E ancora: «L’ASF ha esaudito questo desiderio e ha trovato un accordo con l’allenatore della Nazionale e il suo nuovo datore di lavoro, i Girondins Bordeaux, per la rescissione del contratto. Le parti hanno deciso di non commentare le modalità dell’accordo».

«Siamo tristi che Vladimir Petkovic ci lasci», ha spiegato il presidente dell’ASF Dominique Blanc. «Siamo comunque molto grati per i sette anni di successo che Vlado ci ha regalato come allenatore della Nazionale. Oltre ai molti bei momenti durante la nostra collaborazione, rimarranno sempre impressi i risultati e le emozioni vissute durante lo scorso Europeo».

Con la fine dell’era Petkovic si chiude anche uno dei capitoli di maggior successo della Nazionale svizzera di calcio, fa notare l’ASF. «Sotto la guida di Petkovic la “Nati” ha raggiunto la qualificazione per tre fasi finali di grandi tornei e per la Final Four della Nations League 2018-19. A Euro 2020 ha ottenuto un successo storico con il raggiungimento dei quarti di finale. Petkovic, con 78 partite internazionali all’attivo, è l’allenatore con il maggior numero di partite per la Svizzera e ha un media di 1,79 punti a partita».

«Vorrei ringraziare i responsabili dell’Associazione per aver esaudito il mio desiderio e avermi permesso di affrontare una nuova sfida», ha detto dal canto suo Petkovic. «Sono stati sette anni meravigliosi con la Nazionale svizzera che non dimenticherò mai. Vorrei anche ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e accompagnato durante questo periodo rendendo possibili questi successi per il nostro Paese. Abbiamo iniziato in primavera la qualificazione ai Mondiali con due vittorie. Auguro alla Nati di centrare questa qualificazione».

Il direttore della Nazionale Pierluigi Tami è dispiaciuto per l’addio anticipato di Petkovic: «Posso capire Vlado, ma sono deluso dal fatto di dover terminare la nostra collaborazione di successo prematuramente. Ci troviamo in una fase decisiva della qualificazione ai Mondiali, che avevamo iniziato insieme e che ora dovremo proseguire con un nuovo allenatore. Visto il desiderio di cambiare di Vlado lo dobbiamo far partire a malincuore. Gli auguro tutto il meglio per la sua nuova esperienza».

Sotto la guida del direttore della Nazionale Pierluigi Tami, l’ASF sta già lavorando intensamente per trovare un successore. L’ASF presenterà a tempo debito il nuovo allenatore della Nazionale.

