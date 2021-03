La direzione del Sion ha deciso di sollevare Fabio Grosso dall’incarico di allenatore della prima squadra. La sconfitta contro il Lugano (3-0) è stata quella di troppo per il tecnico italiano, campione del mondo con gli Azzurri nel 2006. I vallesani, complice l’imminente partita contro il Losanna domenica, per il momento opteranno per una soluzione interna. La dirigenza si metterà in moto per trovare un nuovo allenatore da lunedì. Grosso era arrivato al Tourbillon ad inizio stagione. In 25 partite alla testa dei biancorossi non ha tuttavia mai trovato davvero continuità. La squadra è penultima a pari punti con il Vaduz, decimo.