L’Italia rende più severe le regole per accedere allo stadio. La Germania non ha esitato a richiuderli. Dal 28 dicembre niente tifosi in Bundesliga. Fertig. Lo stesso giorno, in Premier League si disputeranno sei partite. Davanti a decine di migliaia di spettatori appesantiti da tacchini ripieni e budini. Un riverbero del tradizionale Boxing Day, diluito e di riflesso spremuto a fini commerciali da Santo Stefano in poi. E no, nel 2021, non ci sarà pandemia che tenga. Troppi gli interessi in gioco. E preponderanti, secondo quanto stabilito lunedì dal Consiglio d’amministrazione della lega. L’integrità della competizione, è stato sottolineato, verrebbe infatti messa a repentaglio. Okay. Peccato che nel frattempo il numero di partite rinviate a causa della COVID-19 sia salito a quota 15. Comprese...