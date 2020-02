«Io resto al City, se non mi esonerano». Pep Guardiola parla per la prima volta dopo il bando dalla Champions imposto dalla UEFA al suo club, e lo fa dopo il turno di Premier per smentire le voci di divorzio. «Io amo questo club - ha detto il tecnico catalano - Questo è il mio club e io voglio restare qui, non c’è discussione».

Quanto al bando dalla Champions, «il City ha fatto ricorso, chi è convinto di avere ragione deve combattere. E la verità verrà a galla».

La posizione di Guardiola al City era stata messa in dubbio dal forte distacco dalla vetta occupata dal Liverpool in Premier (-22), e le voci di divorzio erano cresciute quando l’UEFA ha ufficializzato l’esclusione dalle coppe europee per due stagioni.

«Siamo professionisti, e sul campo teniamo lontano ciò che succede - ha detto alla Bbc, dopo la vittoria sul West Ham all’Ethiad Stadium - Prima della partita ci siamo parlati e ci siamo detti quel che dobbiamo fare fino al termine della stagione, specialmente per la gente che ama questo club». «Io - ha aggiunto Guardiola - ho fiducia nel club, sono con loro al 100%, per quello che hanno fatto e per quello che mi hanno spiegato. Questa storia non è finita».

Durante la partita, dagli spalti si sono levati molti cori contro l’UEFA, e sono stati esposti cartelloni del tono «Cartello dell’UEFA» e «UEFA mafia». Molti i cori di sostegno a Guardiola

