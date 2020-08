Sono state presentate domenica alle 17.00, sui canali social bianconeri, le tre nuove maglie della stagione 2020-21 del Football Club Lugano. Confermato lo sponsor tecnico, Acerbis. Testimonial d’eccezione il rapper Guè Pequeno, residente a Lugano. Le prime due maglie tornano al classico, con bordi in contrasto e materiali raffinati. «Sul petto e sulla schiena appare, appena evidente, una sottile linea d’energia perfetta per caricare i giocatori in campo» sottolinea il club. «La terza maglia invece è un’esplosione di colore, con una tonalità rosso-tramonto che cambia a seconda della luce e dell’umidità presente. Gli sponsor su questa maglia saranno tutti nel colore nero».