Jacobacci l’aveva detto: ci sarà da soffrire. Nella seconda giornata di Super League, sotto una pioggia battente, per tacere di una temperatura decisamente invernale, il Lugano ha riacciuffato lo Zurigo in extremis dopo essere passato per primo in vantaggio. Al Letzigrund, davanti a 1.000 spettatori piuttosto rumorosi e contrariati, è finita 2-2. La gioia finale, al popolo bianconero, l’ha regalata il giovane Guidotti in mischia.

I bianconeri hanno cominciato con il piglio giusto. Di più, sono passati in vantaggio dopo nove minuti (e con merito) grazie ad una sassata di Gerndt. Sempre lui, già. Lo svedese ha approfittato di uno schema su calcio d’angolo e, quindi, ha insaccato con un missile clamoroso. In seguito, pur giocando a corrente alternata la squadra di Maurizio Jacobacci ha dato l’impressione di essere in pieno controllo della situazione. Creando, fra l’altro, diverse occasioni per il raddoppio. E invece, sfruttando una certa pressione, è stato lo Zurigo a pareggiare sul finire del primo tempo (38’): corner velenosissimo di Marchesano, stacco imperioso di Sobiech lasciato colpevolmente libero da Kecskes e pallone in rete. Peccato, davvero, soprattutto perché allo scadere è stato ancora il Lugano ad avere più stimoli.

La ripresa è cominciata con una doccia fredda, anzi freddissima. Gelida. Già ammonito, Sabbatini ha rimediato ingenuamente il secondo giallo. Lugano in dieci, con tutte le conseguenze del caso. Jacobacci è corso subito ai ripari inserendo Guidotti e togliendo Lovric, altro ammonito a rischio. Ovviamente, la spinta offensiva dei ticinesi di fatto si è esaurita: l’obiettivo, fondamentalmente, è diventato portare a casa il pareggio. Non a caso, poco dopo il mister bianconero ha gettato nella mischia anche Covilo allo scopo di aumentare i chili e i centimetri della squadra mentre Holender ha sostituito uno stanchissimo (a giusta ragione) Gerndt. La seconda doccia fredda, però, era nell’aria e infatti al 76’ Marchesano, sbucato dalle retrovie, di testa ha infilato Osigwe per il 2-1. Ahia. In salita di suo, la partita all’improvviso è diventata un Ottomila da scalare senza ossigeno per il Lugano. Una squadra, quella bianconera, in palla per i primi venti, trenta minuti ma poi sparita dal campo al di là dell’inferiorità numerica. Nel finale, tuttavia, il Lugano con orgoglio e disperazione si è gettato in avanti alla ricerca dell’agognato 2-2. Trovandolo, incredibilmente, al 90’ con Guidotti dopo un colpo di testa di Covilo. Clamoroso.

IL TABELLINO

Zurigo – Lugano 2-2 (1-1)

Reti: 9’ Gerndt 0-1. 38’ Sobiech 1-1. 76’ Marchesano 2-1. 91’ Guidotti 2-2.

Spettatori: 1.000. Arbitro: Stefan Horisberger. VAR: Sascha Kever.

Espulso: 53’ Sabbatini (doppia ammonizione).

Ammoniti: 4’ Lovric; 26’ Sabbatini; 53’ Sabbatini; 89’ Nathan.

Zurigo: Brecher; Wallner (79’ Winter), Sobiech, Omeragic, Schättin, Sohm, Domgjoni, Rohner (62’ Tosin), Marchesano (88’ Nathan), Schönbächler (79’ Koide), Ceesay (62’ Kramer).

Lugano: Osigwe; Kecskes, Maric, Daprelà, Custodio (86’ Ardaiz), Lavanchy, Lovric (62’ Guidotti), Sabbatini, Guerrero (86’ Macek), Bottani (73’ Covilo), Gerndt (73’ Holender).

Note: Zurigo senza Kryeziu (squalificato), Bagura, Kolloli (infortunati) e Janjicic (ammalato); Lugano privo di Lungoyi (squalificato) e Baumann (infortunato).

I risultati

Super League, 2. giornata: Sion – Young Boys 0-0. Zurigo – Lugano 2-2.

Classifica: Lugano 2/4. 2. Young Boys 2/4. 3. Losanna Sport 1/3. 4. San Gallo 1/3. 5. Basilea 1/1. 5. Vaduz 1/1. 7. Zurigo 2/1. 8. Sion 2/1. 9. Lucerna 1/0. 9. Servette 1/0.

©CdT.ch - Riproduzione riservata