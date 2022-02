Haile-Selassie almeno ci prova, malissimo Lovric

LE PAGELLE

Saipi 4 Non può nulla sul destro secco di Duah. Nel finale, uscendo alla disperata, causa un rigorino. Che, poi, quasi riesce a fermare.

Rüegg 3,5 Schierato per la prima volta nei tre di difesa, macchia la sua gara con la dormita che permette al San Gallo di passare in vantaggio. Poi, combina poco.

Daprelà 3,5 A sua volta non è abbastanza reattivo in occasione dell’1-0 biancoverde. E lì si complica tutto.

Ziegler 4 Meno sicuro del solito. Il rigore sbagliato settimana scorsa sembra aver lasciato il segno.

Lavanchy 3,5 Aveva promesso di dare il 200%, nonostante la valigia in mano. Non mettiamo in dubbio la sua onesta, ma i primi segnali non sono rassicuranti. Quanta imprecisione!

Sabbatini 3,5 Non riesce, come vorrebbe, a fare da collante fra difesa e attacco.

Custodio 3,5 Sorprendentemente tocca pochi palloni. Il match, di conseguenza, gli passa accanto.

Lovric 3 Prestazione brutta, ma proprio brutta. Sbaglia quasi ogni pallone toccato. E, va da sé, la brillantezza offensiva del Lugano ne risente.

Haile-Selassie 4,5 L’ex Neuchâtel Xamax è il bianconero più ispirato. Un paio di tiri pericolosi e la giusta spinta sulla sinistra.

Bottani 4 Con Haile-Selassie è l’unico a provarci. Un po’ grazie al talento, un po’ con il cuore. Giusto salvarlo dalla mediocrità generale.

Celar 3,5 Stergiou e Stillhart lo stritolano a più riprese. Poca resa, al netto dell’impegno.

Aliseda 3,5 È vero, non si risparmia. A dispetto della nazionalità, non ha però il senso del ritmo. Facendosi scippare la sfera ancora e ancora.

Facchinetti 4 Un paio di cross discreti. E altrettanti falli inutili.

Muci 3,5 In modalità trax nei sedici metri. Dove, però, servirebbe soprattutto la lucidità.

Hajrizi 4 Si butta in avanti nel finale e, per poco, si conquista un rigore. Per Horisberger, troppo poco.

Durrer S.V.

Croci-Torti 3,5 Tra i più brutti Lugano della stagione. L’entrata in materia è disastrosa. Ma mancano anche le idee e la giusta brillantezza per approfittare dell’uomo in più.

