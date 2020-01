«Raccontare la vita e la storia di Hakan Sükür non è facile». A dirlo è Bruno Bottaro, giornalista di DAZN e grande esperto di Turchia e calcio turco. Già, non è facile: l’ex bomber del Galatasaray è finito nel mirino di Reçep Erdogan. E così, da uomo simbolo di un Paese è diventato una persona non gradita. Un «terrorista», addirittura.

Proprio così. Hakan Sükür, il dio del pallone,...