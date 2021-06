Fantaeuro, ma che cos’è? Ah, sì: il gioco dell’estate targato Gruppo Corriere del Ticino. Legato, va da sé, agli Europei di calcio al via questo venerdì con la sfida dell’Olimpico fra Italia e Turchia. D’accordo, tutto molto bello. Di cosa si tratta, però? Semplice: basta andare su fantaeuro.ch e scegliere la formazione dei tuoi sogni. Dovrai rispettare una semplice regola: potrai scegliere al massimo tre giocatori per Nazionale. Per il resto, sia a livello di modulo sia di scelte sarai liberissimo. Starà a te essere più bravo di Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, o ancora Roberto Mancini, condottiero dell’Italia. Ad aspettarti, qualora riuscissi a scalare la classifica generale, una trentina di premi fra cui un Apple iPad di ottava generazione.