Domenica pomeriggio sarà alla Pontaise. Già, Dominique Blanc non può (né vuole) perdersi la ripresa. «Sarà una vera e propria festa del calcio» afferma il presidente dell’Associazione svizzera di football. Felice, come tutti, che il pallone torni a rotolare.

Presidente, partiamo dalle cose scontate: quanto le è mancato il calcio durante questi mesi?

«Tanto. Ma è mancato a tutti, non solo a me. In Svizzera e nel mondo».

Eppure, durante la pandemia in molti ne hanno parlato male. L’immagine di questo sport era ed è un problema?

«Io stesso sono il primo ad ammettere che il calcio ha, per così dire, delle stravaganze. Mi riferisco all’élite, alla punta della piramide. Parliamo di un 2% al massimo: i grandi club, i campionati più in vista come la Premier League. È un bene se questa crisi offrirà spunti...