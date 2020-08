«Nella vita ho sempre cercato sfide e situazioni che comportassero delle novità. Il Lugano è certamente una bella sfida: esco dalla mia zona di conforto, da situazioni che conosco bene, per entrare in un mondo certamente vicino, ma con le sue logiche e le sue peculiarità». Sono state queste le prime parole in bianconero di Gianni Lovato, nuovo responsabile dell’area tecnica dell’FCL. «Approdo in una società che sta facendo molto bene, capace di ottenere risultati tutt’altro che scontati. Dopo il lockdown ho seguito diverse partite, apprezzando il lavoro fatto. Ho sempre visto in campo una squadra unita e vogliosa di lottare: significa che si è lavorato bene a livello di staff e di dirigenza. La mia speranza è di riuscire a mettere un tassello in più, all’interno di un club che già funziona grazie ad ottimi professionisti».

Una figura competente

Il presidente Angelo Renzetti ha voluto contestualizzare l’arrivo di Lovato: «Il momento è difficile a causa del coronavirus, che ci ha dato una bella mazzata e ha anche cambiato il mercato. È quasi tutto fermo, si investe poco, si lavora di scambi. Noi, però, abbiamo tanti contratti in essere – ben 29 – e dobbiamo innanzitutto operare in uscita. Sul telefonino ricevo cinquanta profili di giocatori al giorno, ma rispondo a tutti nello stesso modo: prima dobbiamo vendere. In un contesto simile, mi è sembrato importante rafforzare il nostro apparato societario con una nuova figura competente. Gianni Lovato è stato prima giornalista, poi direttore sportivo e quindi direttore generale nell’Ascoli. Conosce tutti gli anfratti del calcio, in particolare di quello italiano. Con il suo arrivo vogliamo ampliare il nostro raggio d’azione a ogni livello, consolidando il club e migliorando le sinergie. Questo non lo può fare soltanto il nostro ds Marco Padalino, che è già pieno di lavoro. Lui e Lovato faranno cose diverse. Gianni conosce bene l’Italia e questo ci facilita le cose: più relazioni si hanno e meglio è. Il percorso che mi ha portato a lui è presto detto: si era interessato di capire se la società era in vendita ed è nato un bel rapporto di stima. Ci siamo incontrati diverse volte, lui è venuto a vedere le nostre partite».

Offerte da approfondire

Renzetti non smette dunque di investire sulla sua creatura, nonostante stia sempre cercando di cederla: «Se voglio vendere qualcosa, devo consolidarlo. Non posso mettere in vetrina un ferro vecchio. Il mio intuito mi dice che in questo momento dobbiamo trasmettere un’immagine costruttiva. Lo abbiamo sempre fatto, negli anni siamo migliorati tanto, ma il contesto è cambiato: oggi c’è un problema nel fare mercato e serviva una persona capace di muoversi a più livelli. Anche nella ricerca di agganci e di aiuti esterni. In questo senso posso dirvi che ci sono già delle offerte che si stanno facendo concrete per rilevare l’intera società. Vanno certamente approfondite, ma siamo oltre le semplici chiacchiere. C’è qualcosa di scritto».

L’opzione Bellini

Gianni Lovato approdò all’Ascoli attraverso il patron di allora, Francesco Bellini, che ora ha lasciato il mondo del pallone e vive oltre oceano. Renzetti ha voluto chiarire i rapporti con quest’ultimo: «Con Bellini non abbiamo mai parlato, personalmente non lo conosco. È soltanto un’opzione che vogliamo giocarci, qualora lui volesse venire qui a darci una mano. Se decidesse di venire in Europa, potremmo incontrarci e iniziare un discorso costruttivo, ma per ora non c’è nulla di più. Non c’è nessun segnale embrionale, se non la conoscenza tra Lovato e Bellini e il fatto che abbiano lavorato insieme in passato. Qualsiasi indiscrezione fantasiosa può farci soltanto del male».

Su Francesco Bellini si è espresso anche Gianni Lovato: «È davvero prematuro trarre facili conclusioni, perché non c’è nemmeno nulla di abbozzato, se non la volontà di incontrarsi. Siamo però in un contesto storico particolare che rende difficile anche il solo fatto di spostarsi e incontrarsi, considerando che Bellini vive oltre oceano. Io ho la fortuna di essere amico suo e della sua famiglia. Lui mi chiamò quando decise di rilevare l’Ascoli, avviando un’esperienza fortunata, contrassegnata da un’immediata promozione in Serie B. Oggi stiamo comunque parlando di un imprenditore che è uscito dal calcio, pur continuando ad amarlo. Solo lui sa se un giorno vorrà rientrarci». «Tra gli incarichi assegnatimi dal presidente – aggiunge Lovato – c’è anche quello di sentire chiunque sia serio e volenteroso di migliorare la situazione esistente. Non stiamo dunque parlando di un’unica soluzione, ma di possibili soluzioni laddove ci sia il desiderio di operare per il bene del Lugano».

©CdT.ch - Riproduzione riservata