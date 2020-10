Il coronavirus, sempre lui. Ha colpito anche a casa Frick. O, meglio, nel ritiro della nazionale del Liechtenstein. Dove giocano i figli di Mario, Yanik e Noah. «Entrambi sono in isolamento» dice papà, 46 anni e una missione: mantenere il Vaduz in Super League. «Il Lugano mi piace, ha gioco e difesa. Conosco Maurizio e il suo stile».

Mario Frick è un monumento del calcio. Il Liechtenstein è lui. Nessuno, in quel fazzoletto di terra, ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista lontano da casa. Tranne lui, diventato una figura di culto grazie agli anni in Svizzera e, soprattutto, in Italia. Era un bomber di razza, adesso è un allenatore ambizioso. «Eppure, quando ho preso in mano il Vaduz ero emozionato, avvertivo un po’ di pressione» dice l’ex stella del Principato, 46 anni. «Credo sia così...