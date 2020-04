Prospettive poco rosee per la maggior parte dei club di Super League. Soprattutto se non si dovesse riuscire a giocare le 13 partite che ancora mancano per portare a termine il campionato. Ne abbiamo parlato con Michele Campana, direttore generale del FC Lugano. Il quale chiede solo fiducia e solidarietà a chi ha nel cuore il club.

Come vive l’attuale periodo? Si dice che lo stop che dura da più di un mese avrà grosse conseguenze sul piano economico. I più fragili sono i club medio-piccoli della Super League.

«La situazione preoccupa un po’ tutti, forse con l’eccezione di Young Boys e Basilea, che rispetto alle altre squadre hanno un margine di sicurezza superiore. Questo anche grazie alle ultime stagioni che hanno permesso loro di disporre di maggiore liquidità. Inutile nascondere le preoccupazioni....