Non è solo il giorno di Lugano-Basilea. Un doveroso e sentitissimo omaggio, poco prima del fischio d’inizio, ha fatto da cornice al match di domenica pomeriggio a Cornaredo. «Grazie di tutto, Angelo!». Sì, l’oramai ex presidente, pardon presidentissimo, è stato celebrato per gli undici anni alla testa della club bianconero. Un tributo emozionante, come commosso era «Angelone», di fronte agli applausi convinti di tutto lo stadio. Ad accompagnarlo, nel cuore del campo, il municipale di Lugano Roberto Badaracco e il CEO del club Martin Blaser, a cui l’oramai ex patron nelle scorse settimane ha lasciato le redini delle società, passata sotto la gestione di Joe Mansueto. La squadra, guidata ad interim da Mattia Croci-Torti e Cao Ortelli, cercherà il colpaccio contro i renani anche per Renzetti. Che, uscendo dal terreno da gioco, ha lanciato baci a tutti, in lacrime.