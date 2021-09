La Svizzera non è favorita. Oddio, nelle sfide con l’Italia non lo è mai stata. Il coefficiente di difficoltà del match di domani sera, tuttavia, risulta ancora più elevato. Per più ragioni. Obiettive. Gli elvetici affrontano i campioni d’Europa in carica, innanzitutto. Lo fanno con una squadra dilaniata dalle assenze. Gente importante, come il capitano Granit Xhaka - positivo alla COVID-19 e contagiato dall’ennesima polemica -, il suo vice Xherdan Shaqiri, o ancora Remo Freuler, Breel Embolo e Mario Gavranovic. Anche il pareggio degli Azzurri contro la Bulgaria, giovedì sera a Firenze, non aiuta. La banda di Roberto Mancini, infatti, non può permettersi altri cali di tensione nella rincorsa ai Mondiali del 2022. A poco più di due mesi dalla lezione dell’Olimpico, sulla panchina rossocrociata siederà poi un commissario tecnico acerbo, Murat Yakin, alla prima gara ufficiale dopo aver battuto la Grecia in amichevole. Sì, ai suoi uomini servirà un’impresa, prima di prepararsi all’altrettanto complicata trasferta in Irlanda del Nord.

Quell’Italia, diretta dall’ungherese Lajos Czeizler, era capitanata dal grande Giampiero Boniperti. E anni più tardi, l’attaccante e bandiera della Juventus ebbe a commentare in questo modo la sconfitta di Basilea: «Non erano così scarsi. Vonlanthen per esempio era un grande giocatore. Erano stati risparmiati da guerra e miseria e, forse, avevano un entusiasmo superiore al nostro». Tornando al 1954, e all’edizione del 25 giugno, il cronista del Corriere del Ticino aveva invece fornito un’altra chiave di lettura: «Quanto l’abbiamo attesa, quante volte desiderata e sognata e qualche volta anche meritata... Dopo l’incontro di Losanna, non abbiamo difficoltà a confessarlo, le speranze erano ridotte al lumicino per la lezione di tecnica pura impartitaci dagli Inglesi a Berna e per il ritorno alla vittoria degli Italiani sul Belgio a Lugano. Si stentava a credere nelle facoltà di ricupero dei dilettanti svizzeri, si pensava che tre partite in 7 giorni erano troppe per il fiato e le gambe degli Elvetici. Per questo, anche, il sapore del grosso successo basilese è più dolce, quel sapore che per i calciatori azzurri sa di disfatta, come è stato detto alla radio italiana ieri sera (...). Non conosciamo quali saranno le attenuanti che invocheranno critici e tecnici della parte sconfitta (...). Non il tardo ricupero (che diamine, sono professionisti, no?). Erano gli Italiani che disponevano di riserve che valgono press’a poco quanto quegli altri scesi in campo. Così, in breve, più dolce il sapore della vittoria per noialtri, più amaro, eccome, per gli amici del sud perché il pronostico era tutto di colore azzurro». Come domani, nel nuovo St. Jakob. Dove, davanti a 30.000 spettatori, alla Svizzera servirà un’altra impresa.